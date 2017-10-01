﻿ Kıvanç Tatlıtuğ'dan Müjdeli Haber! Ünlü Oyuncu Baba Oluyor

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Müjdeli Haber! Ünlü Oyuncu Baba Oluyor

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'den beklenen haber geldi. Geçtiğimiz yıl dünya evine giren çiftin bebek beklediği iddia edildi. Çiftin nazar değmesin diye şimdilik bu güzel haberi sakladıkları da iddialar arasında yer aldı.

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan Müjdeli Haber! Ünlü Oyuncu Baba Oluyor
Kıvanç Tatlıtuğ'dan Müjdeli Haber! Ünlü Oyuncu Baba Oluyor Tarih: 2017-10-01 Saat: 21:02:05
Güncelleme : 2017-10-01 21:02:05

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'den beklenen haber geldi. Geçtiğimiz yıl dünya evine giren çiftin bebek beklediği iddia edildi. Çiftin nazar değmesin diye şimdilik bu güzel haberi sakladıkları da iddialar arasında yer aldı.

Geçtiğimiz yıl evlenen Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’den bebek müjdesi geldi. Ünlü çiftin bebek beklediği iddia edilirken, 2,5 aylık hamile olduğu söylenen Başak Dizer’in bu haberi şimdilik nazar korkusu ile sakladıkları öne sürüldü. Birbirine çok yakıştırılan çift, geçtiğimiz yıl Paris’te hayatlarını birleştirmişti. 

 

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