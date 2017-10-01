﻿ Son Dakika! MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel Trafik Kazası Geçirdi, Ölü ve Yaralılar Var

Son Dakika! MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel Trafik Kazası Geçirdi, Ölü ve Yaralılar Var

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel, trafik kazası geçirdi. Demirel’in kazada yaralandığı öğrenilirken, kazada hayatını kaybedenler de olduğu bilgisi geldi.

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Son Dakika! MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel Trafik Kazası Geçirdi, Ölü ve Yaralılar Var
Son Dakika! MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel Trafik Kazası Geçirdi, Ölü ve Yaralılar Var Tarih: 2017-10-01 Saat: 21:28:41
Güncelleme : 2017-10-01 21:28:41

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel, trafik kazası geçirdi. Demirel’in kazada yaralandığı öğrenilirken, kazada hayatını kaybedenler de olduğu bilgisi geldi. 

Eskişehir'den Ankara'ya gitmek için yola çıkan MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ruhsar Demirel, Sivrihisar ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi. İlk bilgilere göre kazada Ruhsar Demirel ve şoförü yaralanırken, bir kişi öldü. 

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI RUHSAR DEMİREL’İN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Ankara'da bir hastaneye kaldırılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ruhsar Demirel’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazada ölen kişinin kim olduğu hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı. 

 

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