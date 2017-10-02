Süper Lig 7. hafta maçında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Kartal, geçen hafta Fenerbahçe karşısında yaşadığı hezimetten sonra bu hafta da Karadeniz fırtınasına tutuldu. Beşiktaş - Trabzon Maçı 2 – 2 biterken, maç sonunda saha içinde tartışma çıktı.

Beşiktaş Süper Lig 7. hafta maçında kendi evinde konuk ettiği Trabzonspor ile 2 – 2 berabere kaldı. Bol gollü ve tansiyonu yüksek geçen karşılaşmanın ardından Beşiktaş’lı futbolcular Talisca ve Caner Erkin birbirine girdi. Maçın ardından sahada başlayan gerginlik soyunma odasına da taşındı. Beyaz TV muhabiri Sercan Dikme, maç sonu soyunma odasında Talisca ve Caner Erkin’in yumruk yumruğa kavga ettiğini iddia etti.

CANER KÜFÜR ETTİ, TALİSCA TEKME ATTI

Dikme, : "Maçtan sonra Caner soyunma odasında Talisca'ya Türkçe küfürler ediyor. Bazı el hareketlerini görünce de Talisca tercüman çağırıyor. Caner, Talisca'ya şunları demiş: "Sen bu takımın üzerinde oynamaya ve kendine oynamaya çalışıyorsun. Kendi istatistiklerini yükseltmeye çalışıyorsun. Kavgaya gelmeden önce 2-3 dakika geçiyor. Sonrasında Talisca bir anda, durduk yere Caner'e uçan tekme atıyor. alisca kendini kaybetti, herkes 2 futbolcuyu yatıştırmak için çabalıyor. Caner hamle yapmış ve vuramamış. 5 dakika sonra masajın olduğu odaya giriyor, 10 dakika sonra Şenol hoca tribünden aşağı indi. Hocaya söyleniyor. Hoca inanılmaz kızmış. Oyuncularla konuşma yapmış; Bu takımın üzerinde oyuncular var, ben buna engel olamıyorum. Buna engel olmaya çalışacağım. Eğer yapamazsam bırakacağım " ifadelerini kullandı.

CANER ERKİN HABERLERİ YALANLADI

İddiaların ortasındaki isimlerden olan Caner Erkin, A Spor’a yaptığı açıklamada kavga iddialarını yalanladı.