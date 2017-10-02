﻿ Pes Artık! Ensest Skandalının Ardından Boşanan Murat Başoğlu ve Hande Bermek Sahilde El Ele Yakalandı!

Pes Artık! Ensest Skandalının Ardından Boşanan Murat Başoğlu ve Hande Bermek Sahilde El Ele Yakalandı!

Murat Başoğlu, öz yeğeni Burcu Başoğlu ile yaşadığı skandal ilişkinin ardından bütün yaz magazin gündemini meşgul etti. Geçtiğimiz ay, Başoğlu ve eşi Hande Bermek boşandı. Ancak çiftin gelen son görüntüleri şaşkınlığa neden oldu. Murat Başoğlu ve Hande Bermek ensest skandalına ve boşanmalarına rağmen sahilde el ele yakalandı.

Anasayfa MAGAZİN Pes Artık! Ensest Skandalının Ardından Boşanan Murat Başoğlu ve Hande Bermek Sahilde El Ele Yakalandı!
Pes Artık! Ensest Skandalının Ardından Boşanan Murat Başoğlu ve Hande Bermek Sahilde El Ele Yakalandı!
Pes Artık! Ensest Skandalının Ardından Boşanan Murat Başoğlu ve Hande Bermek Sahilde El Ele Yakalandı! Tarih: 2017-10-02 Saat: 10:48:36
Güncelleme : 2017-10-02 10:48:36

Murat Başoğlu, öz yeğeni Burcu Başoğlu ile yaşadığı skandal ilişkinin ardından bütün yaz magazin gündemini meşgul etti. Geçtiğimiz ay, Başoğlu ve eşi Hande Bermek boşandı. Ancak çiftin gelen son görüntüleri şaşkınlığa neden oldu. Murat Başoğlu ve Hande Bermek ensest skandalına ve boşanmalarına rağmen sahilde el ele yakalandı. 

Murat Başoğlu ve Hande Bermek çifti, skandal ilişkinin gün yüzüne çıkmasını ardından boşanma kararı almıştı. 11 Eylül’de boşanma davaları görülen çift, tek celsede boşandı. Fakat, Murat Başoğlu ve Hande Bermek sahilde el ele görülünce bu boşanmanın sadece kağıt üstünde olduğu da anlaşıldı. 

KORUMA EKİBİ İLE DOLAŞTILAR
Dün sabah saat 11.45’te Murat Başoğlu ve Hande Bermek Bodrum Gündoğan'daki yazlıklarının önünde görüntülendi. Evden çıkmaya hazırlanan çifte 3 kişilik özel koruma ekibi eşlik etti. Korumalar etrafı kontrol ettikten sonra Başoğlu ve Bermek el ele evden çıkarak sahilde bir süre yürüyüş yaptı. 

murat başoğlu hande bermek skandal ensest skandalı Murat Başoğlu ve Hande Bermek
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Kırmızı Rujlu Fatih Ürek Fena Dillere Düştü! 24 Yıl Önceki Halini Gören İnanamıyor
Kırmızı Rujlu Fatih Ürek Fena Dillere Düştü! 24 Yıl Önceki Halini Gören İnanamıyor
Yatak Odasına Kadar Anlattı! Hayta İsmail'den Şok Açıklamalar: 30 Yaşında Olsa Almazdım, Göğüsleri Sarkmış Olurdu
Yatak Odasına Kadar Anlattı! Hayta İsmail'den Şok Açıklamalar: 30 Yaşında Olsa Almazdım, Göğüsleri Sarkmış Olurdu