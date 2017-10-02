Murat Başoğlu, öz yeğeni Burcu Başoğlu ile yaşadığı skandal ilişkinin ardından bütün yaz magazin gündemini meşgul etti. Geçtiğimiz ay, Başoğlu ve eşi Hande Bermek boşandı. Ancak çiftin gelen son görüntüleri şaşkınlığa neden oldu. Murat Başoğlu ve Hande Bermek ensest skandalına ve boşanmalarına rağmen sahilde el ele yakalandı.

Murat Başoğlu ve Hande Bermek çifti, skandal ilişkinin gün yüzüne çıkmasını ardından boşanma kararı almıştı. 11 Eylül’de boşanma davaları görülen çift, tek celsede boşandı. Fakat, Murat Başoğlu ve Hande Bermek sahilde el ele görülünce bu boşanmanın sadece kağıt üstünde olduğu da anlaşıldı.

KORUMA EKİBİ İLE DOLAŞTILAR

Dün sabah saat 11.45’te Murat Başoğlu ve Hande Bermek Bodrum Gündoğan'daki yazlıklarının önünde görüntülendi. Evden çıkmaya hazırlanan çifte 3 kişilik özel koruma ekibi eşlik etti. Korumalar etrafı kontrol ettikten sonra Başoğlu ve Bermek el ele evden çıkarak sahilde bir süre yürüyüş yaptı.