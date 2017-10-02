Sultanbeyli'de polis ekipleri ile 2 hırsızlık şüphelisi arasında yaşanan kovalamacayı vatandaşlar cep telefonu kamerası ile kaydetti. Hırsızlar, kaçamayacaklarını anlayınca havaya ateş açtı ama yakalanmaktan kurtulamadı.

Dün akşam saat 22.30 sıralarında Adil Mahallesi Sait Nursi Caddesi üzerinde 2 kişinin hırsızlık yaptığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri harekete geçti. Ekipler olay yerine geldiklerinde 2 kişi oldukları belirlenen hırsızlar kaçmaya başladı. Hırsızlar kovalamacanın sonunda köşeye sıkışınca, havaya ateş açarak kurtulmaya çalıştı. Nefes kesen kovalamacanın sonunda hırsızlar kıskıvrak yakalanırken, o anlara tanık olan bir vatandaş cep telefonu kamerası ile yaşananları kaydetti. Zanlılar, Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalanarak ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde silah sesleri ve polis ekiplerinin hırsızları yakalama çalışmaları yer alıyor.