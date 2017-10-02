ABD'nin Las Vegas kentinde konser alanına otomatik silahlarla düzenlenen saldırıda bilanço her geçen dakika artıyor. Alınan son bilgilere göre otelin 32. katından aşağıya otomatik silahla açılan ateş sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 50’ye yaralananların sayısı ise 200’e yükseldi. Saldırganın ise öldürüldüğü açıklandı.

ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinde, "Route 91 Harvest Country Music" müzik festivaline katılanlar dehşeti yaşadı. Festival alanının hemen yanında bulunan otelin 32. katından otomatik silahla konsere katılanların üzerine ateş açıldı. Saldırıda ölenlerin sayısının 50'ye yükseldiği ve 200 kişinin yaralandığı açıklandı.

2 POLİS DE ÖLDÜ

Hastanede tedavi altına alınan yaralılar arasında 2 polis olduğu ve birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde görevli olmasa da konsere katılmak için geldikleri düşünülen iki polisin de saldırıda hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden ve yaralanan polislerin kimlikleri açıklanmadı.

SALDIRGAN OTELİN 32. KATINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Olaydan sonra açıklama yapan polis, konser alanında 40 bin kişi bulunduğu ve konser alanını gören bir otelin 32. katından kalabalığın üzerine ateş açıldığını söyledi. Korkunç saldırıyı düzenlenen şahsın ise 32. katta öldürüldüğü açıklandı.

"EN AZ 100 MERMİ KULLANILDI"

NTV ABD temsilcisi Hüseyin Günay olay yerinden aktardığı bilgilerde Las Vegas’ı kana bulayan saldırıda en az 100 mermi kullanıldığını belirtti. Diğer yandan saldırıyı düzenleyen şahsın kimliği de açıklandı. 64 yaşındaki Stephen Paddock'un Las Vegas’taki saldırıyı düzenlediği belirtildi. Olayı gerçekleştiren saldırganın terör bağlantısı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.