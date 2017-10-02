ABD'nin Las Vegas kentinde bir konser alanına düzenlenen, 50 kişinin hayatını kaybettiği ve 406 kişinin yaralandığı katliamı terör örgütü DEAŞ üstlendi. ABD polisi, saldırganın katliamdan sonra intihar ettiğini duyurdu.

ABD'nin Las Vegas kentinde bir otelin 32. katından konser alanına açılan ateş sonucunda 50 kişi öldü, 406 kişi yaralandı. Saldırganın intihar ettiği polis tarafından duyurulurken, Reuters haber ajansı katliamı terör örgütü DEAŞ’ın üstlendiğini duyurdu.

TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ ÜSTLENDİ

Dünyaca ünlü haber ajansı Reuters'ın haberine göre, 50 kişinin hayatını kaybettiği, 406 kişinin yaralandığı kanlı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Haberde, DEAŞ’ın saldırıyı sosyal medyadan üstendiği belirtildi.

ABD TARİHİNDEKİ EN KORKUNÇ SALDIRI

ABD tarihine geçen saldırı, ölü sayısı ile en kanlı saldırı oldu. ABD’nin Orlonda kentinde geçtiğimiz yıl bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda 49 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün Paddock'un büyük bir soğukkanlılıkla yaptığı kanlı saldırı, tarihin en büyük katliamı oldu.

"YALNIZ KURT SALDIRISI" OLARAK AÇIKLANDI

Clark County polis şefi Joseph Lombardo, ABD’de yaşanan bu saldırı hakkında yaptığı açıklamada, "Saldırganın tek başına hareket ettiğini düşünüyoruz. Yalnız kurt dediğimiz saldırgan türünden olduğunu sanıyoruz" dedi. Ayrıca saldırı sırasında Stephen Padcock isimli adamın yanında bulunan Marilou Danley'in yakalandığı da polis tarafından açıklandı.