Ağrı’da faaliyet gösteren bir Kur’an kursunda 9 yaşındaki çocuğa, 17 yaşındaki Kur’an hocası tecavüz etti. Skandal olay, kursta görevli Mehmet Arslan isimli başka bir hoca tarafından gün yüzüne çıkarıldı. Arslan, kurs yetkililerinin “Çocuklar şakalaşmışlar” diyerek olayı örttüğünü iddia etti.

Ağrı’daki İmam Buhari Yatılı Erkek Kuran Kursu’nda 9 yaşındaki kurs öğrencisi U. P., hocalık yapan hocalık yapan 17 yaşındaki Y.K.’nin tecavüzüne uğradı. Yaşanan skandalı aynı yurtta görevli Mehmet Arslan ortaya çıkardı. Arslan, savcılığa verdiği dilekçesinde 1 Kasım 2016’da Kuran öğreticisi olarak kursa atandığını bundan bir ay sonra da 9 yaşındaki U.P.’yi yüzü, yanağı ve boynu morarmış halde gördüğünü belirtti.

“ÇOCUKLAR ŞAKALAŞMIŞLAR”

Mehmet Arslan ifadesinde kursta kalan öğrencilerin “Y.K. hocamız U.P.’yi öpüyor, kucağına alıyor” dediğini belirterek, “U.P.’nin ailesinin morlukları gördüğünü, kursa gelip olay çıkardığı söylediler. Kurs yetkilileri ‘Çocuklar kendi arasında birbirlerine şaka yapmış, öpmüş, yuvarlanmış, merdivenden düşmüşler’ diyerek, U.P.’nin abisi ve ablasını ikna edip geri göndermiş” dedi. Mehmet Arslan, durumu Ağrı Müftülüğü’ne bildirdiğini belirterek, daha sonra da nedensiz yere yurttan kovulduğunu söyledi. Şikayetine rağmen Y.K.’nın 33 gün daha yurtta kaldığını söyleyen Arslan, olayın ortaya çıkmasının ardından İstanbul’a gönderildiğini söyledi. Üç kurs yetkisi hakkında Arslan’ın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Kurs hocası Y.K. hakkında Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, “çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yaralama” suçlarından 25 yıla kadar hapis isteniyor.