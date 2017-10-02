Acun Ilıcalı’nın kanalı TV 8’de yayınlanan O Ses Türkiye'nin yeni sezon jürisinin ilk fotoğrafı yayınlandı. Acun Ilıcalı daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, O Ses Türkiye jürisi için Yıldız Tilbe ile görüşmelerin başladığını duyurmuştu. Yeni sezonda O Ses Türkiye jürisinde Yıldız Tilbe de var.

TV8’de Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu O Ses Türkiye'nin yeni sezon jüri üyelerinin ilk fotoğrafı yayınlandı. Yeni sezonda sadece bir isim değişti. Geçtiğimiz sezon programın jürisinde yer alan Sibel Can’ın yerine Yıldız Tilbe geldi.

ACUN ILICALI PAYLAŞTI

Acun Ilıcalı’nın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafta O Ses Türkiye'de yeni sezonda Murat Boz, Hadise ve Gökhan Özoğuz’un değişmediği görüldü. Geçtiğimiz yıl programda jüri üyesi olan Sibel Can’ın yerine ise Yıldız Tilbe geldi. Acun Ilıcalı daha önce Twitter hesabından Yıldız Tilbe ile görüşmelerin başladığını duyurmuş, ünlü sanatçının hayranları bu habere çok sevinmişti.