﻿ Dikkat Tehlike Kapıda! Bu Uyuşturucu İnsanları Zombiye Dönüştürüyor

Dikkat Tehlike Kapıda! Bu Uyuşturucu İnsanları Zombiye Dönüştürüyor

Son dönemlerde dünyayı yeni bir uyuşturucu tehlikesi sarmaya başladı. Sentetik uyuşturucu olduğu öğrenilen maddeyi kullananlar, adeta bir zombiye dönüşüyor ve çevredeki insanlara saldırıyor. İşin kötü yanı, bu madde hakkında herhangi bir önlem alınmadığı için hızla yayılmaya devam ediyor.

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Dikkat Tehlike Kapıda! Bu Uyuşturucu İnsanları Zombiye Dönüştürüyor
Dikkat Tehlike Kapıda! Bu Uyuşturucu İnsanları Zombiye Dönüştürüyor Tarih: 2017-10-02 Saat: 19:44:55
Güncelleme : 2017-10-02 19:44:55

Son dönemlerde dünyayı yeni bir uyuşturucu tehlikesi sarmaya başladı. Sentetik uyuşturucu olduğu öğrenilen maddeyi kullananlar, adeta bir zombiye dönüşüyor ve çevredeki insanlara saldırıyor. İşin kötü yanı, bu madde hakkında herhangi bir önlem alınmadığı için hızla yayılmaya devam ediyor. 

Ölümcül ve çok tehlikeli olan uyuşturucu madde, dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Bu maddeyi kullananlar adeta yaşayan ölülere dönüşüyor ve saldırganlaşıyor. 

"FLAKKA EFEKTİ" DENEN ETKİ
Dünya genelinde son birkaç yıldız hızla yayılan ve insanları zombiye çeviren bu uyuşturucu maddenin etkisine Flakka Efekti adı veriliyor. Rusya’da üretildiği iddia edilen ve ilk kez Amerika'da ortaya çıkan ve "Zombi Hapı" verilen uyuşturucu madde, önlem alınmadığı için hızla yayılmaya başladı. 

İNSANLARI YAM YAMA DÖNÜŞTÜRÜYOR
Dünyada kayda geçen son vaka ise Brezilya’dan geldi. Bu hapı kullanan bir şahıs, zombi gibi davranmaya ve yamyam özellikleri göstermeye başladı. Alpha-pyrrolidinopentiophenone bilimsel adı ile bilinen ve bonzai gibi ucuz ama öldürücü olan bu uyuşturucu madde çok tehlikeli. Genellikle öldüren madde, ölmeyenlerde ise olarak cümlenin ve düşüncenin sonunu getirememe gibi beyin hasarlarına neden oluyor. 

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