Ordu’nun Ulubey ilçesinde evlenen Ufuk ve Özge Akgün çiftinin mutlulukları yarım kaldı. Çift, düğünden sonra İstanbul’a dönerken Çankırı’da trafik kazası geçirdi. Feci kazada damat Ufuk Akgün hayatını kaybetti, gelin Özge Akgün ise ağır yaralandı.

Ufuk ve Özge Akgün’ün en mutlu günleri acıya dönüştü. Düğünden sonra İstanbul’a dönmek için yola çıkan çiftin otomobili Çankırı’da tırın altına girdi. Mutlulukları sadece bir gün süren çiftten damat Ufuk Akgün kazada hayatını kaybederken, gelin Özge Akgün ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Ufuk-Özge Akgün çifti Ordu’nun Ulubey ilçesinde bir gece önce yapılan düğünlerinde Eş, dost ve akrabaları ile doyasıya eğlenmişti. Yeni çiftin başına gelenler yakınlarını yasa boğdu.