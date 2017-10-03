Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde görev yapan Uzman Çavuş Mehmet Kızıl’a bu sabah saatlerinde otomobilinden indiği sırada silahlı saldırı düzenlendi. Hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde görevli Uzman Çavuş Mehmet Kızıl’a kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sabah otomobilinden indiği sırada ateş açıldı. Hastaneye kaldırılan uzman çavuş, kurtarılamadı.

CADDE ORTASINDA HAİN PUSU

Uzman Çavuş Mehmet Kızıl, bu sabah saat 09.45 sularında kendi otomobili ile Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi yakınlarına geldi. Otomobilden inen Kızıl’a kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Uzman Çavuş Kızıl, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanarak ambulansla Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Kızıl, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'a sevk edildi. Ancak Uzman Çavuş Mehmet Kızıl, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olayın meydana geldiği bölgede inceleme yaparken, saldırgan ya da saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldı.