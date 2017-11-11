İnternetin önemli bir bölümü, artık uygunsuz içerik sektörünün eline geçti. Bu sektör, yasadışı içerik indirilmesinden büyük bir gelir sağlıyor. Kanada‘nın Ontario eyaletinde yaşayan 60 yaşındaki bir kadın, bir internet sitesinden uygunsuz içerik indirdiği gerekçesi ile 20.000 dolar ödemek zorunda kaldı.

Dünyanın bir çok ülkesinde telif hakları büyük bir hassasiyetle korunuyor. İki firma, geçtiğimiz günlerde Kanada‘nın Ontario eyaletinde yaşayan 60 yaşında bir kadına telif haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle ulaştı. Kadına ihlalin gerekçesi olarak, internet üzerinden düzenli olarak uygunsuz içeriklerin indirilmesi gösterildi.

20 BİN DOLAR İSTEDİLER

Firmalar kadında, olayı mahkemeye taşımamak adına 20 Bin dolar talep etti. Zor durumda kalan yaşlı kadın CNC News’e olay hakkında yaptığı açıklamada, “Hayatımda hiçbir zaman uygunsuz içerik indirmedim. Şu anda dehşete düşmüş durumdayım. Üstümde devasa bir dava var” dedi. Şirketler, 2015 yılında ülkede çıkan yasadan sonra internet sağlayıcıları ile ortak çalışmaya ve yasa dışı indirmeleri IP adresleri üzerinden telif haklarını takip etmeye başladı.

BAŞKASI BAĞLANMIŞ VE İNDİRMİŞ OLABİLİR

Debra, son bir haftada 5 yeni uygunsuz içerik videonun indirildiği ile alakalı bir başka mail daha aldığını, evde sadece eşi ile birlikte yaşadığını, bilgisayardan videoların nasıl indirileceğini bile bilmediğini belirterek, bir başkasının kendi Wi-Fi ağına girmiş ve içerikleri indirmiş olabileceğini iddia etti.