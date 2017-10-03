Müge Anlı 3 Ekim 2017 Son Bölüm ile bugün ekrana geldi. Canlı yayında, faili meçhul cinayetler konuşuldu, kayıplar arandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert 3 Ekim 2017 son bölümde en önemli konular Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde evinde ölü olarak bulunan Mustafa Avcı ve 8 ay önce Gaziantep’te kaybolan Mehmet Elbay oldu. İşte Müge Anlı son bölümde yaşananlar…

Başarılı sunucu Müge Anlı’nın hazırlayıp sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert 3 Ekim Salı canlı yayın ile yine izleyenleri ekran başına kilitledi. Gündüz kuşağının en çok izlenen programında kayıplar arandı, faili meçhul cinayetler aydınlatılmaya çalışıldı. Peki, Müge Anlı 3 Ekim 2017 Son Bölümde neler yaşandı?

DÜN BULUNAN EŞYALAR MEHMET ELBAY’A MI AİT?

8 aydan beri kayıp olan Mehmet Elbay, aranmaya devam ediliyor. Dün, şehir dışında bir ormanlık alanda yanmış eşyalar bulduğunu söyleyen bir izleyici programa bağlanmıştı. Gözlük, ayakkabı ve tırnak makasının kayıp Mehmet Elbay’a ait olup olmadığı araştırılmaya devam ediyor. Aile gözlük ve tırnak makasının Mehmet Elbay’a ait olduğunu düşünüyor. Bulunan ayakkabının ise 40 numara olduğu öğrenildi. Mehmet Elbay’ın kızı Büşra, babasının 42 numara ayakkabı giydiğini söyledi.

MEHMET AVCI’Y KİM, NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde evinde bıçaklanarak öldürülen Mehmet Avcı’yı kim ya da kimlerin öldürdüğü araştırılıyor. Banka hesabında 12 milyon lirası olduğu öğrenilen Mehmet Avcı’nın ölümünde şüpheler ailesinin üzerinde yoğunlaşıyor. Canlı yayında aile üyeleri arasında ciddi tartışmalar yaşanıyor.