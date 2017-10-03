Para sıkıntısı yüzünden internet üzerinden böbreğini satmaya çalışan Ertuğrul A. ve 1,5 yıldır yaşadığı böbrek rahatsızlığı nedeniyle nakil bekleyen Rıdvan A.’nın Organ pazarlığı polise takıldı. Her iki şüpheli hakkında da savcılık ‘Organ ticareti yapmak ve aracılık etmek’ ve ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçlarından toplamda 7 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

28 yaşındaki Ertuğrul A., 2012 yılında bir trafik kazası geçirdi. Kaza sonucunda bacağına komple platin takılan adam çalışamadığı için maddi sıkıntılar çekmeye başladı. İnternet üzerinden böbreğini satışa çıkaran 28 yaşındaki Ertuğrul A., 1,5 yıldır böbrek nakli bekleyen ve internet üzerinden “Böbrek arıyorum” ilanı veren Rıdvan A. ile anlaştı. 25 bin liraya böbrek üzerinden pazarlık yapıldı. Pazarlığı ise araya giren Galip isimli bir kişi yaptı.

SAHTE KİMLİK DÜZENLEDİ

Aracı olan Galip isimli kişi, Ertuğrul A.’nın fotoğrafını alıp, böbrek nakli olacak olan Rıdvan A.’nın kardeşi Kenan A. adına sahte kimlik yaptırarak, Kenan A.’yı, abisi Rıdvan A.’ya böbrek verecekmiş gibi gösterdi. Kadıköy’de özel bir hastaneye giden ve böbrek nakli için testleri yaptıran iki kişinin dokuları uyumlu çıktı. Her iki kişi de nakil için 20 Temmuz’da hastaneye yattı. Polis ekipleri de bu sırada olayların her anını takip ediyordu. Hastaneye baskın yapan polisler böbrek satıcısı ile alıcıyı gözaltına aldı. Galip isimli kişi ise otelden ayrıldığı için yakalanamadı.

14 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Ertuğrul A. ve Rıdvan A., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcılığı, konu hakkında hazırladığı iddianamede, Ertuğrul A. ve böbreği almak isteyen Rıdvan A. hakkında, ‘Organ ticareti yapmak ve aracılık etmek’ ve ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçlarından toplamda 7 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açtı.