Aşkları ile magazin gündemine bomba gibi düşen Şarkıcı Sıla ve Sevgilisi Ahmet Kural bu defa yeni bir iddia ile gündemde. Star Tv’de yayınlanan Duymayan Kalmasın programında Sıla’nın sevgilisi Ahmet Kural’dan bebek beklediği iddia edildi.

Şarkıcı Sıla ve Ahmet Kural’ın sevgili oldukları haberi magazin gündemini çalkalamıştı. Gündemi sarsan bir iddia daha ortaya atıldı. Sıla’nın Suadiye'deki evinde birlikte yaşamaya başlayan çiftin büyük aşkı dillerden dillere dolaşırken, bebek haberi ise herkesi şoke etti.

AHMET KURAL BEBEK HABERİ İLE HAVALARA UÇTU

Star TV'de Duymayan Kalmasın programında Ahmet Kural’ın sevgilisi Sıla’dan bebek haberini alınca mutluluktan havalara uçtuğu iddia edildi. Şarkıcı Sıla’nın ise nazar değmesinden korktuğu için bebek haberini herkesten sakladığı öne sürüldü.