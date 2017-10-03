Marmaray seferleri meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle durdu. İstasyon çıkışlarına konulan ring otobüsleri ile vatandaşların mağduriyetinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Peki, Marmaray Seferleri Ne Zaman Normale Dönecek?

Marmaray'da yaşanan teknik bir arıza nedeniyle Marmaray seferleri tamamen durdu. Konu hakkında Marmaray'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik bir arıza nedeniyle Marmaray seferlerimiz ikinci bir bildiriye kadar durdurulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

YOLCULAR TÜNELDE YÜRÜMEK ZORUNDA KALDI

Seferlerin durması üzerine Marmaray’ı kullanan vatandaşlar karanlık tünellerde yürümek zorunda kaldı. O anlara dair görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı.

İSTASYON ÇIKIŞLARINA RİNG SEFERLER KONULDU

Marmaray’da yaşanan arızanın ardından İBB Beyaz Masa'dan yapılan açıklamada, "Teknik bir aksaklık nedeniyle Marmaray seferleri geçici olarak yapılamamakta olup istasyon çıkışlarında ring otobüs seferleri koyulmuştur" ifadeleri kullanıldı. Marmaray’ın ne zaman çalışacağı hakkında ise henüz bir bilgi verilmedi.

İşte seferlerin iptalinin ardından tünelde yürüyen vatandaşlar: