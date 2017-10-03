Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca hali hazırda kullanılan bazı ilaçlar geri çekildi. İçerisinde "domperidon" etkin madde olan mide rahatsızlıklarında kullanılan 15 ilacın, uzun süreli kullanımda kalp rahatsızlıklarına yol açtığı gerekçesiyle geri çekildiği öğrenildi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun internet sitesinden yayınlanan duyuru ile yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda, mide rahatsızlıklarında kullanılan "domperidon" etkin maddeli ilacın uzun süreli ve yüksek dozda kullanılmasının kalp rahatsızlıklarına yol açabileceği ile geri çekişmesine karar verildiği belirtildi.

BİR SÜREDİR İNCELENİYORDU

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun duyurusunda söz konusu ilaçların bir süredir Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency-EMA) tarafından incelendiğini ve yapılan inceleme sonucunda kardiyovasküler yan etkileri nedeniyle ilaçların kullanımında kısıtlamaya gidildiğini söyledi. Söz konusu ilaçların uygun olmayan dozda ve ambalaj boyutunda olduğunun belirtildiği açıklamada, kombinasyon halindeki ürünlerin ruhsatının askıya alındığı da kaydedildi. Ayrıca açıklamada, halihazırda piyasada olan ürünlerin ise birinci sınıf B seviyesinde (nihai kullanıcıya ürün sağlayan tüm yerler) geri çekilmesine karar verildiği de ifade edildi.

GERİ ÇEKİLEN İLAÇLARIN LİSTESİ

Geri çekilen ürünler şöyle:

"DELOX 30MG SR PELLET içeren kapsül, DEXGARD 30/30MG MR kapsül, DEXRİDON MR 30/10 MG kapsül, DOPROKİN-S ORAL süspansiyon, DUEDOM 30/10MG, DUEDOM 60/10MG, DUOLANS 15/10MG, DUOLANS 15/30MG SR, DUOLANS 30/30MG SR, LACOMBI 15/10 MG, LACOMBİ 30/10 MG, RABECOMB 20/10MG, RABECOMB 20/30MG MR, RABELIS PLUS 20/10 MG, RABELIS PLUS 20/30 MG MR."