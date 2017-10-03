Isparta’da gece eşi ile birlikte araziye yürüyüşe çıkan koca, cinnet geçirerek eşini av tüfeği ile öldürdü. Daha sonra eşini tarlaya gömen koca, gidip teslim oldu.

Isparta'da İ.P. isimli adam, tarlaya dolaşmaya gittiği eşini çıkan tartışma sonucu av tüfeği ile vurarak öldürdü. Daha sonra eşi Havva P.’yi tarlaya gömen İ.P. polise teslim oldu. Cani koca tutuklanıp cezaevine konulurken, Havva P.'nin cenazesi köyünde toprağa verildi.

GEZMEYE GİTMİŞLERDİ

İ.P ve eşi Havva P. merkeze bağlı Karaağaç Mahallesi'nde yaşıyordu. Karı koca, birlikte geçtiğimiz Cumartesi günü kayınpederi ve kayınvalidesinin oturduğu merkeze bağlı Yazısöğüt Köyü'ne gitti. Çift, gece arazide yürüyüşe çıktıkları sırada iddiaya göre aralarında tartışma çıktı. İ.P. yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine yanında götürdüğü av tüfeği ile eşi Havva P’yi vurarak öldürdü. Daha sonra eşini bir tarlaya gömen cani koca olay yerinden kaçtı.

POLİSE GİDİP İTİRAF ETTİ

İ.P. ertesi sabah polise giderek teslim oldu ve her şeyi itiraf etti. Polis tarafından jandarmaya durum bildirildi. Jandarma ekipleri söz konusu arazide yaptıkları arama sonucunda Havva P.'nin toprağa gömülü cesedini buldu. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan İ.P. ise daha sonra jandarmaya teslim edildi. Jandarmada ifadesi alınan İ.P. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Talihsiz kadının cenazesi ise pazar günü öğle vakti Yazısöğüt Köyü'nde toprağa verildi.