3 Ekim 2017 Reyting Sonuçları Açıklandı Mı sorusunun yanıtı As Haber’de. Salı gecesinin reytinglerinde hangi yapım birinci oldu? Kanal D’de Tutsak, Star’da Dolunay, Show Tv’de yeni dizi Klavye Delikanlıları, ATV’de ise efsane dizi EDHO yeni bölüm ile reyting yarışına katıldı. Peki, Klavye Delikanlıları, Dolunay 3 Ekim 2017 Reytinglerde Kaçıncı Oldu? İşte 3 Ekim 2017 Salı Reyting Sonuçları…

Her akşam olduğu gibi 3 Ekim 2017 Reyting Sonuçları da merak ediliyor. Reyting yarışında hangi yapımın birinci olduğunu izleyenler takip ediyor. Özellikle bu akşam başlayan yeni dizi Klavye Delikanlıları reytinglerde kaçıncı oldu sorusunun yanıtını herkes bilmek istiyor. Peki, 3 Ekim 2017 Reyting Sonuçlarında birinci kim oldu?

EDHO 3 EKİM 2017 SALI REYTİNG SONUÇLARI

ATV’nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 3 Ekim 2017 Reyting Sonuçlarında yine zirveye oturmayı başardı. Başrollerde Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır’ın rol aldığı EDHO yeni bölüm ile yine nefes kesti. Aksiyon ve heyecanın bir an olsun düşmediği dizide Hızır, kızının intikamını aldı. Ancak bu intikamda silahı yapan Servet ve eşinin hayatı tehlikeye girdi.

YENİ DİZİ KLAVYE DELİKANLILARI REYTİNGLERDE KAÇINCI OLDU?

Show Tv’de yeni başlayan dizi Klavye Delikanlıları sosyal medyada zirveye oturmayı başardı. Sosyal medyada ilk sıraya gelen dizi, reyting sonuçlarında da iyi bir başarı yakaladı.