Sağlığa Evet Derneği’nden Prof. Elif Dağlı, 27.09.2017 tarihinde TBMM’ye sunulan yeni kanun tasarısının 'sigara ve diğer tütün mamulleri kategorisine girmeyen yeni tütün mamullerinin’ üretimine, ithalatına, satışına asgari miktar belirtilerek izin vermekte olduğuna dikkat çekerek, bu yeni ürünlerin vergilendirilmesinin de farklı olabileceğini belirtti.

Dernek Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, Sağlığa Evet Derneği adına yaptığı açıklamada, 27.09.2017 tarihinde TBMM’ye sunulan yeni kanun tasarısının 68-71. maddeleri tütün piyasası ve ürünlerine ilişkin, toplum sağlığını tehdit eden önemli değişiklikler içerdiğini dile getirerek, “Uzun yıllardır halkımızın sağlığını zararlı tütün ve nikotin ürünlerinden korumak için mücadele veren sivil toplum temsilcileri olarak duyduğumuz endişeyi kamuoyu ile paylaşmayı ve karar vericileri uyarmayı görev biliyoruz” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Dağlı, yeni kanın tasarısının ’sigara ve diğer tütün mamulleri kategorisine girmeyen yeni tütün mamullerinin’ üretimine, ithalatına, satışına asgari miktarda izin verdiğini belirterek, yeni ürünlerin vergilendirilmesinin de farklı olacağını söyledi.

NİKOTİN BAĞIMLILIĞINDAN KORUMUYOR

Son zamanlarda Türkiye’de nikotin kontrolü kanunlarının iyi uygulanmadığını belirten Dağlı “Tütün ürünleri kullanımı özellikle gençler arasında artmaktadır. Oysa Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 58. maddesi, devleti gençlerin bağımlılıklardan korunmasıyla yükümlü kılmıştır. Yeni ürünlerin piyasaya sunumu bu yükümlülükle bağdaşmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin imzaladığı Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi 5.2’nci maddesi, devleti sadece tütün değil ‘nikotin bağımlılığı’ ile de mücadele etmesini açıkça talep etmektedir” ifadelerini kullandı.

ÜLKENİN POLİTİKALARI İLE BAĞDAŞMIYOR

Türkiye’nin bugüne kadar tütün kontrolünde başarıları ile dünyaya tanıtılmış bir ülke olduğunu söyleyen Dağlı, son kanun tasarısının bu politika ile bağdaşmadığını söyledi. Dağlı açıklamasının devamında, “Başarılı tütün kontrolü, endüstrinin ve karlılığını arttırma aracı ürünlerin kontrolü ile yapılır. Endüstrinin kar artışı; ülkemizde de en sık görülen kalp, kanser, beyin felci gibi hastalıkları olan ve ölen vatandaş sayısını arttırır” dedi.