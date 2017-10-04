Hakkari Yüksekova'da askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından önceden yola tuzaklanan patlayıcı infilak etti. Hain saldırıda 4 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından yola önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı askeri aracın geçişi sırasında patlatıldı. Hain saldırıda ilk bilgilere göre 4 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı. Yaralı askerlerimiz olaydan sonra Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ASKERİ ARACIN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLATTILAR

Bu sabah saatlerinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Esendere Beldesi'nde bulunan Susuzkeklik Karakolu ile Aslankaraş Üs bölgesi arasında meydana gelen olayda, üs bölgesine giden askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından daha önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Hain saldırıda 4 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz de yaralandı.

YARALI ASKERLER TEDAVİ ALTINA ALINDI

Hain saldırıda yaralanan 4 asker, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

HAKKARİ VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Yüksekova’da askeri araca yönelik olarak düzenlenen saldırı hakkında açıklama yapan Hakkari Valiliği,

"04.10.2017 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Esendere Beldesi Güvenli Mevkii'nde askeri aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanmış EYP'nin (el yapımı patlayıcı) infilak etmesi sonucu 4 askeri personel şehit olmuş, 4 askeri personel ise yaralanmıştır. Yaralı personellerin tedavileri sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadelerini kullandı.