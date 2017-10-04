Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgede yaralılar olduğu ve çok sayıda ambulansın patlama sevk edildiği öğrenildi.

Batman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bulunan bir fabrikada yakıt tankının nakli sırasında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamada 8 kişi yaralandı.

FABRİKA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Gelen ilk bilgilere göre, Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet yürüten bir fabrikada yakıt tankı bir yerden başka bir yere vinç ile nakledildiği sırada, patlama yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye erlerinin de aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Patlamada fabrika kullanılamaz hale gelirken, yakıt tankından kopan bir parçanın isabet etmesi sonucu başka bir fabrikanın çatısında da hasar oluştu. Büyük yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi ise hala devam ediyor.