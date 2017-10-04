Güvenlik güçleri, düzenledikleri operasyonlarla terör örgütü PKK’ya göz açtırmıyor. Havadan, karadan ve SİHA’ların da desteği ile düzenlenen operasyonlarda Eylül ayında 222 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar kış ayları yaklaşırken daha da hız kazandı. Güvenlik güçleri terör örgütüne göz açtırmazken, Eylül ayında düzenlenen operasyonlarda 222 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

EYLÜL AYINDA PKK’YA AĞIR DARBE VURULDU

Güvenlik güçleri yaz aylarında PKK’ya göz açtırmazken, kış yapılanmasına karşı operasyonlar da başladı. Sonbahar’ın gelmesi ile operasyonlar hız kazanırken, Eylül ayında etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Eylül ayında havadan, karadan ve SİHA’lar ile düzenlenen operasyonlarda 222 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. 1 – 30 Eylül arasında terör örgütü PKK’nın saldırılarında 15 güvenlik görevlisi şehit düştü. Terör saldırılarında işçilerin de aralarında bulunduğu 6 sivil hayatını kaybederken, 11 sivil de yaralandı. 30 güvenlik görevlisi ise saldırılarda yaralanarak hastanelerde tedavi altına alındı.