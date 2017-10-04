﻿ PKK'ya Eylül Ayında Ağır Darbe! Tam 222 Terörist Etkisiz Hale Getirildi!

PKK'ya Eylül Ayında Ağır Darbe! Tam 222 Terörist Etkisiz Hale Getirildi!

Güvenlik güçleri, düzenledikleri operasyonlarla terör örgütü PKK’ya göz açtırmıyor. Havadan, karadan ve SİHA’ların da desteği ile düzenlenen operasyonlarda Eylül ayında 222 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Anasayfa GÜNCEL PKK'ya Eylül Ayında Ağır Darbe! Tam 222 Terörist Etkisiz Hale Getirildi!
PKK'ya Eylül Ayında Ağır Darbe! Tam 222 Terörist Etkisiz Hale Getirildi!
PKK'ya Eylül Ayında Ağır Darbe! Tam 222 Terörist Etkisiz Hale Getirildi! Tarih: 2017-10-04 Saat: 16:32:01
Güncelleme : 2017-10-04 16:32:01

Güvenlik güçleri, düzenledikleri operasyonlarla terör örgütü PKK’ya göz açtırmıyor. Havadan, karadan ve SİHA’ların da desteği ile düzenlenen operasyonlarda Eylül ayında 222 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar kış ayları yaklaşırken daha  da hız kazandı. Güvenlik güçleri terör örgütüne göz açtırmazken, Eylül ayında düzenlenen operasyonlarda 222 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. 

EYLÜL AYINDA PKK’YA AĞIR DARBE VURULDU
Güvenlik güçleri yaz aylarında PKK’ya göz açtırmazken, kış yapılanmasına karşı operasyonlar da başladı. Sonbahar’ın gelmesi ile operasyonlar hız kazanırken, Eylül ayında etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Eylül ayında havadan, karadan ve SİHA’lar ile düzenlenen operasyonlarda 222 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. 1 – 30 Eylül arasında terör örgütü PKK’nın saldırılarında 15 güvenlik görevlisi şehit düştü. Terör saldırılarında işçilerin de aralarında bulunduğu 6 sivil hayatını kaybederken, 11 sivil de yaralandı. 30 güvenlik görevlisi ise saldırılarda yaralanarak hastanelerde tedavi altına alındı. 

 

 

PKK opersyon içişleri bakanlığı eylül ayı
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Kırmızı Rujlu Fatih Ürek Fena Dillere Düştü! 24 Yıl Önceki Halini Gören İnanamıyor
Kırmızı Rujlu Fatih Ürek Fena Dillere Düştü! 24 Yıl Önceki Halini Gören İnanamıyor
Yatak Odasına Kadar Anlattı! Hayta İsmail'den Şok Açıklamalar: 30 Yaşında Olsa Almazdım, Göğüsleri Sarkmış Olurdu
Yatak Odasına Kadar Anlattı! Hayta İsmail'den Şok Açıklamalar: 30 Yaşında Olsa Almazdım, Göğüsleri Sarkmış Olurdu