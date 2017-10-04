Muğla'nın Seydikemer İlçesi'nde, polis ve jandarma ekiplerinin müşterek operasyonunda PKK’lı oldukları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Yakalanan teröristlerin, 15 Temmuz Darbe girişimi sırasında Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan sanıkların yargılandığı davada duruşma salonuna canlı bomba saldırısı yapmayı planladıkları öğrenildi.

Muğla Seydikemer'de PKK Terör Örgütü üyesi oldukları belirlenen 7 kişiye yönelik polis ve jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Kıskıvrak yakalanan PKK’lılar karakola götürülerek sorguya alındı. HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ise düzenlenen operasyona tepki gösterdi.

JANDARMA SABAH DÜĞMEYE BASTI

Terör örgütü PKK üyesi 4 kişiyi takibe alan jandarma ekipleri sabah saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. Seydimer Kumluova-Karadere yol kavşağında jandarma ve polisin ortaklaşa düzenlediği operasyonla kıstırılan 4 PKK’lı ve onları kaçırmaya çalışan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Eşen Karakolu'na götürülen 7 kişinin sorgusu sürerken, konu hakkında Muğla Valisi Esengül Civelek’in açıklama yapması bekleniyor.

DURUŞMA SALONUNA CANLI BOMBA SALDIRISI PLANLIYORLARDI

Diğer yandan yakalanan 4 PKK’lının 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Erdoğan’a suikast timinde yer alan darbecilerin yargılandığı duruşma salonuna canlı bomba saldırı yapmayı planladıkları ortaya çıktı. Teröristler, eğer operasyonla yakalanmasalardı, adliyeyi kana bulamayı planlıyordu.

OPERASYON HDP’NİN ZORUNA GİTTİ

Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu’nun açılışında Bahçekapılı ve siyasi parti temsilcileri bugün Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan askerlere ve hayatını kaybeden eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'ye Allah'tan rahmet diledi. HDP’nin gündeminde ise Muğla’da düzenlenen operasyon vardı. Genel Kurul'da HDP adına konuşma yapan HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım operasyonda gözaltına alınan teröristlere kötü muamele yapıldığını iddia ederek tepki gösterdi.