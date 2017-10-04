﻿ Son Dakika! Hakkari'de Polis Noktasına Yıldırım Düştü, 2 Polis, 1 Güvenlik Korucusu Hafif Yaralı

Son Dakika! Hakkari'de Polis Noktasına Yıldırım Düştü, 2 Polis, 1 Güvenlik Korucusu Hafif Yaralı

Hakkari’de etkili olan şiddetli sağanak yağış sırasında polis noktasına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu 2'si polis, 1 güvenlik görevlisi olmak üzere 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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Son Dakika! Hakkari'de Polis Noktasına Yıldırım Düştü, 2 Polis, 1 Güvenlik Korucusu Hafif Yaralı
Son Dakika! Hakkari'de Polis Noktasına Yıldırım Düştü, 2 Polis, 1 Güvenlik Korucusu Hafif Yaralı Tarih: 2017-10-04 Saat: 19:02:23
Güncelleme : 2017-10-04 19:02:23

Hakkari’de etkili olan şiddetli sağanak yağış sırasında polis noktasına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu 2'si polis, 1 güvenlik görevlisi olmak üzere 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. 

Hakkari kent merkezinde bir anda başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış sırasında Gazi Mahallesinde bulunan ve kale 3 olarak tabir edilen polis kontrol noktasına yıldırım düştü. Bu sırada noktada bulunan 2 polis memuru ve 1 güvenlik korucusu yaralandı. Durumları hafif olduğu öğrenilen 3 yaralı Hakkari Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kentte şiddetli yağış etkili olmaya devam ediyor. 

 

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