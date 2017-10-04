﻿ İzmir Otogarında DEAŞ'lı Terörist Paniği! Şüphe Üzerine Gözaltına Alındı, DEAŞ’lı Çıktı!

İzmir Otogarında DEAŞ'lı Terörist Paniği! Şüphe Üzerine Gözaltına Alındı, DEAŞ’lı Çıktı!

İzmir Otogarında şüphe üzerine gözaltına alınan ve valizinde arama yapılan kişi DEAŞ’lı terörist çıktı. Teröristin valizinde yapılan aramalarda bomba malzemeleri ve askeri kıyafet çıkarken, telefonunda yapılan incelemede, askeri araçların geçişini gösteren video ve havadan çekilmiş krokiler bulundu.

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İzmir Otogarında DEAŞ'lı Terörist Paniği! Şüphe Üzerine Gözaltına Alındı, DEAŞ’lı Çıktı!
İzmir Otogarında DEAŞ'lı Terörist Paniği! Şüphe Üzerine Gözaltına Alındı, DEAŞ’lı Çıktı! Tarih: 2017-10-04 Saat: 22:58:14
Güncelleme : 2017-10-04 22:58:14

İzmir Otogarında şüphe üzerine gözaltına alınan ve valizinde arama yapılan kişi DEAŞ’lı terörist çıktı. Teröristin valizinde yapılan aramalarda bomba malzemeleri ve askeri kıyafet çıkarken, telefonunda yapılan incelemede, askeri araçların geçişini gösteren video ve havadan çekilmiş krokiler bulundu. 

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, İzmir şehirlerarası otogarında bir kişiyi şüphelenerek durdurdu.

TERÖRİST SURİYE UYRUKLU
Gözaltına alınan ve Suriye uyruklu olduğu öğrenilen A.Z. isimli şahsın valiz ve çantasında yapılan aramada askeri kıyafetler, 2 hafıza kartı, 2 CD, cep telefonu, telefon bataryası, sim kart ile çeşitli ebatlarda devre tamamlayıcı ve aktarım kabloları ele geçirildi. 

TELEFONUNDAN ÇIKANLAR ŞOK ETTİ
Ekipler, zanlının telefonunda yaptıkları incelemede, askeri kamuflajlı uzun namlulu silahlarla çekilmiş fotoğraflar, askeri araçların geçişini gösteren videolar ve havadan çekilmiş değişik krokiler bulundu. Şüphelinin sosyal medya hesabında ise Arapça "DEAŞ" anlamına gelen yazı olması üzerine zanlı emniyete götürülerek sorguya alındı. 

 

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