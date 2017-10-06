Ünlü haber spikeri Erhan Çelik, TRT'den canlı yayında istifa etti. Çelik, istifasına gerekçe olarak da Gülben Ergen’i gösterdi. Çelik, eski eşi Gülben Ergen’in kendisi üzerinden TRT'ye zarar verdiğini iddia etti.

Bu akşam TRT ana haber canlı yayında büyük bir şok yaşandı. TRT ana haber sunucusu Erhan Çelik, canlı yayında izleyicilerine veda ederek istifa etti. Sosyal medyada da Erhan Çelik’in bu açıklaması gündem oldu.

GÜLBEN ERGEN’İ GEREKÇE GÖSTERDİ

İstifası sosyal medyada çok konuşulan Erhan Çelik, TRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Başta Genel Müdür İbrahim Eren olmak üzere TRT camiasına teşekkür ediyorum. Buna bir kan değişimi olarak da bakabilirsiniz. Hayırlısı olur inşallah" dedi. Ardından Twitter hesabından bir açıklama yapan Çelik, istifasına gerekçe olarak isim vermeden eski eşi Gülben Ergen'i gösterdi.

İşte Erhan Çelik'in Twitter hesabından yaptığı açıklama: