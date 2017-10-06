Meteoroloji son dakika açıklaması ile 4 il için fırtına ve yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur kuvvetli yağış ve fırtınanın etkisi altına girecek.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 4 il için yağış ve fırtına uyarısı verildi. Yarın sabah saatlerinden itibaren Antalya’da sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış başlayacak. Yağışlar akşam saatlerinden itibaren kent merkezi ve batı ilçelerinde (Kemer, Kumluca, Finike, Kale, Kaş), cumartesi gece saatleri ile pazar öğle saatleri arasında kent merkezi ve doğu ilçelerinde (Aksu, Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki, Gündoğmuş) etkili olacak. Yağışların çok şiddetli olması ve metrekareye 50-75 kg yağmur düşmesi bekleniyor.

MUĞLA VE İLÇELERİNDE DE YAĞIŞ GÖRÜLECEK

Gece saatlerinden itibaren Muğla’nın doğu ilçelerinde sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış etkili olmaya başlayacak ve yağışlar yarın sabah saatlerinde etkisini daha da arttıracak. Özellikle Dalaman, Ortaca, Köyceğiz, Fethiye, Seydikemer çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

ISPARTA’DA YARIN SABAH ETKİLİ OLMAYA BAŞLAYACAK

Yarın sabah saatlerinden itibaren, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlar Isparta’da da etkili olmaya başlayacak. Isparta kent merkezi ve Eğirdir, Sütçüler ilçelerinde Pazar akşam saatlerine kadar yağışların etkisini arttırarak sürmesi bekleniyor.

BURDUR’DA HAFTA SONUNU YAĞIŞLI GEÇİRECEK

Burdur’da da yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlar başlayacak. Yağışlar yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıracak ve Pazar akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlar Çeltikçi, Ağlasun, Bucak ilçelerine kayacak.

METEOROLOJİ UYARDI: SEL VE SU BASKINLARI OLABİLİR

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, bölgede yaşayan halk, ani sel, lokal su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar, trafikte aksamalara karşı uyarıldı.