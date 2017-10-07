Ankara’da özel otomobilleri ile evlerine gelen aileye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda karı-koca hayatını kaybetti. Bu sırada otomobilin içerisinde olan çiftin küçük çocukları şans eseri hayatta kalırken, anne ve babasının ölümüne şahit oldu.

Ankara’nın Mamak ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Gökay İ. ile eşi Hilal İ. 06 DTF 98 plakalı otomobilleriyle evlerine gittikleri sırada Üreğil Lisesi önünde yolları kesildi. Kimliği belirsiz kişilerce yolları kesilen çiftin üzerine ateş açıldı. Olayda Gökay İ. ile eşi Hilal İ., vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. Korkunç olay sırasında çiftin çocuklarının da araçta olduğu ortaya çıktı.

KÜÇÜK ÇOCUK ANNE VE BABASININ ÖLÜMÜNE TANIK OLDU

Mahalle sakinleri, silah sesleri üzerine durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada araç içerisinde olan çiftin çocukları şans eseri yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri saldırıdan sonra kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatılırken, olay yeri şerit çekilerek kapatılarak olaya ilişkin deliller toplandı. Yapılan incelemenin ardından talihsiz çiftin cenazeleri morga götürüldü. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.