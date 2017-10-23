23-29 Ekim Haftalık Burç Yorumu merak edenler için haberimizin devamında. Bu hafta Ay hangi burcu etkisi altına alacak? Burçları 23-29 Ekim haftasında neler bekliyor? Haftanın şanslı burçları hangileri? İşte, Bu Hafta Burçları Bekleyenler…

Bu hafta Yay burcu Ay etkisinde haftaya hızlı bir başlangıç yapacak. Yaylar, neşeli, iyimser ve oldukça aktif bir hafta geçirecek. Akrep burcu ise bu ay Güneş etkisinde olacak. Akrepler bu hafta gizemli, sezgisel ve derin bir dönem yaşayacak. Akrep Burcu’nun simgelediği alanlar bu hafta Güneş, Jüpiter ve Merkür’ün yakın yolculuğu ile daha da ortaya çıkacak. Hayatınızın bazı konularında bu hafta derinleşebilir, kendinizi keşfetmeye de başlayabilirsiniz. Terazi burcundan ise bu hafta Mars geçecek. Yani adalet, uyum, denge ve hukukun ağır ağır basacağı bir dönem yaşayacaksınız.

Yay Burcunda Salı günün de Ay’ın yolculuğu sürecek. Ay ve Satürn, Salı günü bir kavuşma yaşayacak. Bu hafta Yay Burçları, Oğlak burçları gibi enerjisi yüksek, sorumluluk sahibi, ağırbaşlı ve sorumluluklarının bilincinde olacak. Sevginizi yansıtmakta ve duygularınızı dile getirmekte ise bu hafta zorluk çekebilirsiniz.

Oğlak Burçları ise Çarşamba günü Ay’ın etkisi ile güne başlayacaklar. Ruh hal biraz değişecek olan Oğlaklar, İş odaklı, ciddi ve disiplinli bir döneme girecekler. Bu hafta oteriter figürler ile anlaşmazlıklar yaşamanız ise kaçınılmaz. Stresi zor durumlara karşı da yönetmeyi öğrenmeniz gerekiyor.

Ay, Perşembe günü yolculuğuna Oğlak burcunda devam edecek. Plüton ile ay yakınlığı da bu hafta dikkat çekecek. Bu zorlu açıda Oğlak burçlarını duygusal krizler bekleyebilir. Hem özel hem de sosyal ilişkilerinizde yaşayacağınız sorunları bu hafta büyütebilirsiniz. Maddi ve manevi açıdan zorlu günler sizi bekliyor. Cuma günü de Ay Oğlak burcunda olacak ve Uranüs ile oluşturacağı sert açı nedeniyle Oğlak burçları duygusal olaylardan fazlası ile etkilenecek. Oğlak burçlarının bu hafta dürtüsel ve ani hareketlerden kesinlikle kaçınması gerekiyor. Güneş ile Jüpiter’in yakınlığı bu hafta Oğlak burçlarını da etkisi altına alacak. Fırsatları yakalamak için iyi gözlemci olmanız şart.

Kova Burcu, Cumartesi gününe Ay etkisinde uyanacak Bu hafta Ay’ın Güneş ile kare açısı nedeniyle Oğlak burçları otorite figürleri ile ters düşebilir. Ancak Mars ve Ay arasında oluşacak olan güzel açı ise Oğlak burçlarını fiziken güçlü ve atak yapacak. Ayrıca Cuma günü Venüs ile Plüton’un oluşturacağı tam kare açı ise Kova burcunda ilişkilerde baskıcı, inatçı veya zorlayıcı bir etki oluşturacak. Aman dikkat, karşı tarafı çok fazla boğmayın. Kova burçları aynı zamanda bu hafta sağlığınıza ve sinirlerinize de mutlaka dikkat edin. Özellikle Cumartesi günü ekstra dikkat etmenizde yarar var.

Ay, Pazar gününde de Kova Burcunda sürdürdüğü yolculuğa devam edecek. Pazar günü özgürce yaşayacağınız ve içinizden geldiği gibi davranacağınız bir hafta sonu tatili sizi bekliyor. Hem enerjik, hem sosyal hem de keyifli olacağınız bir gün geçireceksiniz.