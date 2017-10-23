Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre bu hafta Türkiye’yi serin ve yağışlı hava bekliyor. Yarın akşam saatlerinden itibaren, özellikle Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı ve serin hava ülkemizi etkisi altına alacak. Peki, 23 Ekim 2017 Hava Durumu nasıl olacak? 23 Ekim 2017 Hava Durumu İstanbul için belli oldu mu? İşte 23 Ekim 2017 İl İl Hava Durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Ekim 2017 Hava Durumu İçin Türkiye geneline uyarı yaptı. Yağış ve şiddetli hava yarından itibaren, Türkiye genelinde etkili olmaya başlayacak. Pazartesi akşam saatlerinden itibaren özellikle Orta Akdeniz’in sağanak yağışlı olması, yağışların yavaş yavaş yurdun diğer bölgelerine de yayılması bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 23 EKİM 2017 PAZARTESİ

23 Ekim 2017 Hava Durumu İstanbul için de belli oldu. Pazartesi akşam saatlerinden itibaren İstanbul’da yer yer şiddetli sağanak yağış bekliyor. Son günlerde mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıklar da yarından itibaren düşmeye başlayacak. Yarın akşam saatlerinde İstanbul’da hava sıcaklıkları birkaç derece birden azalacak ve serin hava başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da oluşabilecek ani sel ve su baskınlarına karşı da vatandaşlara uyarılarda bulundu.

BU HAFTA YURT GENELİNDE SERİN VE YAĞIŞLI HAVA BEKLENİYOR

23 Ekim Pazartesi gece ve 24 Ekim Salı günü başta Marmara bölgesi olmak üzere hemen hemen yurdun bütün bölgelerinde serin ve yağışlı hava hakim olacak. Yağışlı hava Çarşamba günü de devam edecek. Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre bu hafta bahar havası yerini yavaş yavaş serin ve yağmurları havaya bırakmaya başlayacak ve sonbahar iyiden iyiye kendini gösterecek.

YAĞIŞLAR CUMA GÜNÜ YURDU TERK EDECEK

Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava Cuma günü yurdu terk edecek. Ancak yağışlı havalar ile birlikte sıcaklıklarda 8 – 10 derece arasında azalma olacak.