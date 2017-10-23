Galatasaray ve Fenerbahçe Türk Telekom Stadı'nda derbi karşılaşmasında sahaya çıktı. Maça hakem Cüneyt Çakır’ın kararları damga vururken, taraflar sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrılarak puanları bölüştü.

Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Maçta tempo oldukça yüksek olsa da iki takım da golü bulamadı ve karşılaşma 0 – 0 eşitlikle tamamlandı.

İKİ TAKIM FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİ

Taraftarlar, Türk Telekom Stadyumu’nu derbi maçı için tıklım tıklım doldurdu. İlk düdüğün çalmasından itibaren, iki takımda da tempo oldukça yüksekti. Özellikle ilk yarıda takımlar net fırsatlar yakalasa da bunu gole çevirmeyi beceremedi.

GALATASARAY’IN YILDIZLARI ETKİSİZ KALDI

Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi. İkinci yarıda da takımlar büyük mücadele verdi. Maç boyunca, Galatasaray'ın yıldızları Fenerbahçe savunmasını aşmayı başaramadı. Fenerbahçe’nin hücum oyuncuları ise Galatasaray’ın başarılı kalecisi Muslera’yı geçemedi ve karşılaşmanın ikinci yarısı da golsüz eşitlikle tamamlandı.

CÜNEYT ÇAKIR’IN KARARLARI ÇOK TARTIŞILDI

Maçın 53. dakikasında, Fenerbahçe ceza sahası içinde Hasan Ali'nin topa elle müdahalesine hakem devam kararı verince, Galatasaraylılar uzun süre itiraz etti. Tribünlerde karşılaşmayı izleyen taraftarlar da bu pozisyonun ardından hakeme tepkilerini gösterdi. Cüneyt Çakır, Maçın 73. dakikasında tartışmalı bir karara daha imza attı. Younes Belhanda penaltı beklediği pozisyonda, hakem tarafından hakemi aldatmaya yönelik hareket yaptığı için ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Galatasaray 73. dakikadan itibaren karşılaşmaya 10 kişi devam etti, ancak 1 puanı almayı bildi.

DERBİDE GOL SESİ ÇIKMADI

Spor Toto Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında iki takımın da mücadelesine rağmen gol sesi çıkmayınca, karşılaşma 0 – 0 tamamlandı. Galatasaray buradan aldığı 1 puan ile puan durumunda 23 puana, Fenerbahçe ise 15 puana ulaştı. Gelecek Hafta Galatasaray, Trabzonspor deplasmanına konuk olacak, Fenerbahçe ise kendi evinde Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.