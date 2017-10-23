Ünlü oyuncu Sibel Turnagöl, hizmetçisinin evini soyup, kendisini de dövdüğü iddiası ile savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Sarıyer’de bir dairede yaşayan oyuncu Sibel Turnagöl, haftanın birkaç günü temizlik için evine gelen 44 yaşındaki A.T. tarafından sarp edildiği ve evinin soyulduğu iddiası ile mahkemeye başvurdu.

HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENMEYE BAŞLADI

Sibel Turnagöl, evine temizlik için gelen kadının hareketlerinden bir süre sonra şüphe duymaya başladı. A.T.’nin 8 Mayıs günü evden kaçarak çıktığını anlayan eden Sibel Turnagöl, kadının çantasını kontrol etmek istedi. Çantanın içerisinden Sibel Turnagöl'e ait pahalı bir markanın açık pembe ruju ve fondöteni ve eşi Mehmet Çelik'e ait olan bir gömlek çıktı.

MUTFAKTA VE BALKONDA DARP EDİLDİ

Oyuncu, çantadan çıkanlar üzerine hizmetçisi ile tartışmaya başladı. İddiaya göre kadın, Turnagöl’ü mutfakta darp etmeye başladı ve şiddet balkona kadar devam etti. Bir an hizmetçisinden kurtulan Sibel Turnagöl, daha sonra balkona çıkarak bağırmaya başladı. Site güvenliği ünlü oyuncunun yardım çığlıklarını duyarak olay yerine geldi, ancak A.T. kaçmayı başardı. Bunun üzerine karakola giden Sibel Turnagöl, A.T.'den şikayetçi oldu.

ASIL MAĞDURUN KENDİSİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Polis ekipleri tarafından ifadeye çağrılan A.T. mağdurun kendisi olduğunu iddia ederek, Sibel Turnagöl’ün çantasını aramaya çalıştığını ve içerisinde başka bir kadının kendisine verdiği ruju gördüğünü iddia etti. Kendisinin aynısı olabileceğini söylese de Turnagöl’ü inandıramadığını söyleyen A.T. aralarında tartışma yaşandığını ancak darp olayının olmadığını söyledi.