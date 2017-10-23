Barzani, Kerkük’te uğradığı hüsranın ardından Kuzey Irak'ta parlamento ve başkanlık seçimlerini erteleme kararı aldı. Yapılan açıklamada ise bu ertelemenin arkasında siyasi partilerin aday göstermemesinin yattığı belirtildi.

Kuzey Irak’ta 1 Kasım’da yapılması planlanan parlamento ve başkanlık seçimleri ertelendi. Seçimlerin ertelendiğini Seçim komisyonu başkanı Hendrean Muhammed açıkladı. Muhammed açıklamasında, bu kararın siyasi partilerin göstermemesi nedeniyle alındığını belirtti.

YENİ BİR TARİH BELİRLENECEK

Muhammed, Erbil’den Reuters’a telefonla yaptığı açıklamada, seçim komisyonu tarafından bu kararın yeni bir tarih belirlemek amacı ile alındığını belirtti. Kuzey Irak’ta Partilerin aday göstermek için başvuru yapacağı son gün geçtiğimiz hafta dolmuş, ancak partiler aday çıkarmayınca bu tarih seçim komisyonu tarafından uzatılmıştı.