İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, zaman zaman yaptığı açıklamalar ile gündem olmaya devam ediyor. Karatay bu defa Zeytin ve Zeytinyağı hakkında yaptığı açıklama ile çok konuşulacak. Zeytinin ömrü uzattığını belirten Canan Karatay, zeytinyağının ise sadece bir yağ olmadığını, çok kuvvetli bir meyve suyu olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Canan Karatay, sofralarda bol bol tüketilmesi gerektiğini söylediği zeytinin altın değerinde olduğunu ve ömrü uzattığını söyledi. Zeytinyağının ise altının özü olduğunu dile getiren Karatay, bunun yağdan öte, meyve suyu olduğunu dile getirdi.

ZEYTİN TÜKETİMİ ÖMRÜ UZATIR

Prof. Dr. Karatay, zeytin ve zeytinyağının ömrü uzattığını belirterek, zeytinin altın değerinde olduğunu dile getirdi. Zeytinyağının ise bir yağ olmaktan öte adeta kuvvetli bir meyve suyu olduğunu belirten Karatay, bunun altından daha değerli kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Zeytinyağı için altın suyu ifadelerini kullanan Karatay, mutlaka zeytin suyunun içilmesi gerektiğini, Milattan Önce beşinci yüzyılda bile Hipokratların bunun önemine dikkat çektiğini dile getirdi. Altınözü’nde yetişen zeytinlerin önemine de dikkat çeken Karatay, ’2-3 zeytin yiyin’ diyetisyenlere de yüklenerek, özellikle sabahları bol bol zeytin tüketilmesinin gerektiğini, hatta bir fincan zeytinyağı da içilebileceğini söyledi.

ZEYTİNYAĞ KUVVETLİ BİR MEYVE SUYUDUR

Canan Karatay açıklamasının devamında, zeytinyağı için yağ demenin çok mümkün olmadığını, bunun kuvvetli bir meyve suyu olduğunu söyledi. Canan Karatay’ın bu açıklamalarının ardından Altınözü’de hasatı yapılan zeytinler, zeytin sıkma makinesinden geçirilerek, alınan zeytinyağı katılımcılara tattırıldı. Canan Karatay’ın katılımı ile Fokaçlı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Zeytin Müzesi’nin de açılışı yapıldı. Tören Zeytin Dalı Korosu’nun konseri ile devam etti.