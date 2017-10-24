﻿ Polisan Boya'nın Kurucusu Ünlü İşadamı Necmettin Bitlis Hayatını Kaybetti

Polisan Boya'nın Kurucusu Ünlü İşadamı Necmettin Bitlis Hayatını Kaybetti

Polisan Boya'nın Kurucusu Ünlü İşadamı Necmettin Bitlis vefat etti. Bitlis’in ölüm haberi ile yakınları ve iş dünyası yasa boğuldu. Vatandaşlar ise bu haberin ardından Necmettin Bitlis kimdir sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. İşte, ünlü iş adamı Necmettin Bitlis kimdir sorusunun yanıtı…

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Polisan Boya'nın Kurucusu Ünlü İşadamı Necmettin Bitlis Hayatını Kaybetti
Polisan Boya'nın Kurucusu Ünlü İşadamı Necmettin Bitlis Hayatını Kaybetti Tarih: 2017-10-24 Saat: 11:55:13
Güncelleme : 2017-10-24 11:55:13

Polisan Boya'nın Kurucusu Ünlü İşadamı Necmettin Bitlis vefat etti. Bitlis’in ölüm haberi ile yakınları ve iş dünyası yasa boğuldu. Vatandaşlar ise bu haberin ardından Necmettin Bitlis kimdir sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. İşte, ünlü iş adamı Necmettin Bitlis kimdir sorusunun yanıtı…

İş dünyasının sevilen isimlerinden ve Polisan Boya'nın Kurucusu Necmettin Bitlis yaşama gözlerini yumdu. 89 yaşında hayatını kaybeden Necmettin Bitlis, iş dünyasının yakından tanıdığı isimler arasında yer alıyordu. İşte Bitlis’in hayatı…

NECMETTİN BİTLİS KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?
Necmettin Bitlis, Malatya’da 1 Aralık 1928 tarihinde dünyaya geldi. 1955 yılında çalışma hayatına atılan Bitlis, Ticaret Lisesi mezunudur. Kurucusu olduğu Polisan Holding Yönetim Kurulu’nun Başkanlığı’na ölmeden önce de devam etmiştir. Aynı zamanda Necmettin Bitlis tarafından Polisan Holding’in yan kuruluşları olan Polisan Kimya, Poliport, Polisan Tarım, Polisan Yapı, Șark Mensucat Yönetim Kurulu Bașkanlığı, Polisan Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri de yürütülmekteydi. İş dünyasının en sevilen ve usta isimleri arasında yer alan Necmettin Bitlis, Malatya Eğitim Vakfı'nın Kurucu Üyesidir. Aynı zamanda Bitlis, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Müteșebbis Heyeti Bașkanı ve TÜSİAD üyesi de olmuştur. 

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