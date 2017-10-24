﻿ Cam Filmi Denetimleri Jet Hızı İle Başladı, Cezası 427 TL

Cam Filmi Denetimleri Jet Hızı İle Başladı, Cezası 427 TL

Araçlarda cam filminin yasaklanmasından sonra jet hızı ile cam filmi denetimleri de başladı. Yaklaşık 5 milyon araç sahibini ilgilendiren uygulamada, cam filmi kullanmanın cezası ise 427 TL.

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Cam Filmi Denetimleri Jet Hızı İle Başladı, Cezası 427 TL
Cam Filmi Denetimleri Jet Hızı İle Başladı, Cezası 427 TL Tarih: 2017-10-24 Saat: 12:08:19
Güncelleme : 2017-10-24 12:08:19

Araçlarda cam filminin yasaklanmasından sonra jet hızı ile cam filmi denetimleri de başladı. Yaklaşık 5 milyon araç sahibini ilgilendiren uygulamada, cam filmi kullanmanın cezası ise 427 TL.

Araçlarda yeni düzenlemeye giden Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, cam filmi kullanılmasını tamamen yasakladı. Yeni uygulama kapsamında, binek araçlarda, servis araçlarında ve İETT otobüslerinde cam filmi bulunanlar sökmek zorunda. Aksi halde uygulama kapsamında cezai yaptırım uygulanacak. 

UYGULAMAYA UYMAYANLARA 427 LİRA CEZA KESİLECEK
Cam filminin yasaklanmasının hemen ardından polis ekipleri denetim yapmaya başladı. Uygulama kapsamında hala cam filmini sökmemiş olanlara 427 lira ceza kesilecek. Türkiye’de cam filmi bulunan araç sayısının ise 5 milyona yakın olduğu tahmin ediliyor. Oto sanayilerde cam filmi 150 TL ücretle sökülüyor. Kendinden cam filmi bulunan araçlar ise uygulama kapsamına girmiyor. Buna göre camlarında R43 bulunan araçlara denetime girseler bile ceza kesilmeyecek. Otomotiv Bakım Dernekleri Başkanı Serdar Bakırtaş, CNN Türk'e yaptığı açıklamada, cam filmlerinin güneş gibi olduğunu ve sağlığa bir çok faydasının bulunduğunu dile getirdi. Bakırtaş açıklamasının devamında kendilerinin de koyu tona karşı olduğunu, ancak şu anda bütün tonlarının yasak olduğunu söyledi. Açık ve orta ton için yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini belirten, Otomotiv Bakım Dernekleri Başkanı Serdar Bakırtaş, uygulamanın bir an önce yeniden değerlendirmesi gerektiğini söyledi. 

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