İzmir’de 3 aylık bebek, uyanmadığı için hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde bebeğin idrarında uyuşturucuya rastlandı. Korkunç olayda, hastane yönetiminin durumu polise bildirmediği ve psikiyatri hastası annenin ifadesinin de alınmadığı öğrenildi.

İzmir’de uyanmayan 3 aylık bebek, bilinci kapalı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Bebeğe hastanede yapılan tetkikler sonucunda idrarında uyuşturucu madde ve antipsikotik ilaç kalıntısı bulundu. Annenin bebeği emzirmediği öğrenilirken, hastanede hemşirelere bebeğin ağzına bir şey sürdüğünü söylediği, ancak maddenin ne olduğunu bilmediği iddia edildi.

DOKTORLAR SONUÇLAR KARŞISINDA ŞOK OLDU

İzmir’de 8 Ekim 2017 tarihinde yaşanan olayda, O.A. isimli 3 aylık erkek bebek, uyanmayınca ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı şekilde Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen bebeğe doktorlar bir takım tetkikler yaptı. Hastane çalışanları ve doktorlar tetkik sonuçlarını alınca şok oldu. Çünkü 3 aylık bebeğin idrarında uyuşturucu madde ve antipsikotik ilaç kalıntısı tespit edildi. Hemşireler bunun üzerine anne ile bir görüşme yaptı. Psikiyatri hastası olduğu öğrenilen anne, bebeği emzirmediğini ancak ağzına bir şey sürdüğünü ve bu maddenin ne olduğunu bilmediğini söyledi. Annenin uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilirken, 2009 yılında hazırlanan raporda major depresyon tanısı konulduğu ancak annenin 2 yıldır tedaviye devam etmediği de öğrenildi.

BEBEK HİÇ BESLENMEMİŞ

Hastanede tedavi altına alınan minik bebek hakkında Uzman Doktor Melis Demir Köse açıklama yaptı. Köse açıklamasında, bebeğin hiç beslenmediğini ve böbreklerinin zarar gördüğünü dile getirdi. Yapılan tetkiklerde bebeğin kanında uyuşturucu madde ve antipsikotik ilaç çıktığını söyleyen Köse, annenin emzirmediğini, bu nedenle uyuşturucu maddenin emzirme yolu ile geçmiş olamayacağını söyledi.