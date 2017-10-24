Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Ekim Salı Son Bölümde Fatma Uyanık konusu devam ediyor. 18 gün önce sır gibi kaybolan ve AFAD tarafından yapılan aramalarda da izine ulaşılamayan Fatma Uyanık öldürüldü mü? Fatma Uyanık kendi isteği ile mi gitti yoksa kaçırıldı mı? İşte Müge Anlı 24 Ekim 2017 son bölümde yaşananlar…

ATV’nin fenomen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta için her gün ekrana kilitlemeye devam ediyor. Başarılı sunucu Müge Anlı’nın sunumu ile izleyenlerin beğenisini toplayan Müge Anlı son bölümde Fatma Uyanık aranmaya devam ediyor. 18 gün önce Karaman’da bahçede çalıştığı sırada ortadan kaybolan genç kadından hala bir iz yok. Gözü yaşlı ailesi stüdyoda kızlarından gelecek bir haber bekliyor. Peki, Müge Anlı kimdir? Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Ekim Salı son bölümde neler oldu?

GÖRGÜ TANIKLARI VAHAP VARLI’NIN ARABASINDA KADIN OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

Fatma Uyanık’ın kaybolması ile ilgisi olduğu düşünülen Vahap Varlı, iki gündür stüdyoya gelmiyor. Bugün ise Vahap Varlı’nın aracında bir kadın gördüğünü söyleyen Mehmet Bey, Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Ekim Salı canlı yayınına gelerek gördüklerini anlattı. Araçta bir kadın gördüğünden emin olduğunu söyleyen Mehmet bey, ancak bu kadının Fatma Uyanık olup olmadığını bilmediğini söyledi. Başka bir görgü tanığı ise kadın çığlığı duyduğunu söyledi, ancak bu tanık bir daha ortaya çıkmadı.

FATMA UYANIK ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

AFAD tarafından dün Fatma Uyanık’ın kaybolduğu bölgede geniş çaplı arama çalışmaları yapıldı. Fatma Uyanık yapılan bütün aramalara rağmen yine bulunamadı. 18 günden bu yana hiçbir ses çıkmaması Uyanık’ın öldürüldüğü düşüncelerini de akıllara getirmeye başladı. Genç kadın öldü mü, kaçtı mı, kaçırıldı mı sorusu ilerleyen günlerde Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümlerde yanıt bulacak.