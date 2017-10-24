Irak Ordusu, kuzeyde bulunan Sincar’ı Peşmergeden geri aldı. İlerlemesine devam eden Ordu birlikleri Duhok'un batısını geçerek Feys Habur'a kadar itti. Peşmerge ve Irak güçleri arasında bu sabah saatlerinde çatışma çıktığı iddia edildi. Bu iddialar ise Irak Ordusu tarafından doğrulanmadı. İlerleyişine devam eden Irak Ordusu, şu anda Ankara ve Bağdat'ın açmayı planladığı yeni sınır kapısı Ovaköy’e kadar bütün bölgeleri Peşmerge’den temizlemeyi hedefliyor.

Mesut Barzani yönetimi, korsan referandumun ardından Irak’ta tartışmalı bölgeleri tamamen kaybetti. Ordu birlikleri geçtiğimiz Pazar günü Sincar'ı da Peşmergenin elinden alarak Türkiye sınırına dayandı. Irak askerleri Duhok'un batısını geçerek Feys Habur'a kadar ilerledi. Peşmerge ile Irak ordusu arasında bu sabah saatlerinde çatışma çıktığı iddia edildi. Barzani’nin yayın kuruluşları ise ordu birlikleri ve Şii milisler Haşdi Şabi'nin Peşmergeye saldırdığını öne sürüyor.

YENİ SINIR KAPISINA ULAŞMAYI HEDEFLİYORLAR

Tartışmalı bölgeleri Peşmergeden temizleyen ordu birliklerinin yeni hedefinin ise Ankara ve Bağdat'ın açmayı planladığı yeni sınır kapısı olduğu belirtildi. Artık Irak Ordusu’nun Türkiye sınırına ulaşması için çok az bir mesafe kaldı. Geçtiğimiz haftalarda Türk ve Irak askerleri Habur sınır kapısında ortaklaşa bir tatbikat düzenlemişti.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI REX TİLLERSON BAĞDAT’TA

Irak’ta çalkantılı günler yaşanmaya devam ederken, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un dün akşam saatlerinde Irak’ın başkenti Bağdat’a geldiği öğrenildi. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suudi Arabistan'da yaptığı açıklamada İran destekli milisler Haşdi Şabi'nin Irak'ı terk etmesini istemişti. Tillerson yoğun güvenlik önlemleri altında, Amerikan hava kuvvetlerine ait bir uçakla Bağdat'a indi. Tillerson’un Başbakan Haydar el İbadi ile dün akşam saatlerinde bir görüşme yaptığı öğrenildi. Tarafların sorunu diyalogla çözmesini isteyen Tillerson, hem Bağdat yönetiminden hem de Erbil'den çatışmasızlık talep etti.