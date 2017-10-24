Eskişehir’de 10 gün önce evlendiği hamile eşini 10 yerinden bıçaklayan cani koca tutuklandı. Genç kadına 70 gün önce sürpriz bir evlenme teklifi eden ve 10 gün önce de evlenen cani kocanın kız isteme sırasında içtiği kahve görüntüleri de ortaya çıktı.

Akşam saatlerinde Çankaya Mahallesi Şehit Subutay Alkan Caddesi’nde bulunan bir evde yaşanan olayda, 20 yaşındaki Gizem Y. ve 10 günlük eşi Cihat Y. boşanma yüzünden kavga etti. Cihat Y. kavganın büyümesi üzerine 6 haftalık hamile eşini 10 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Gizem Y. ağır yaralı olarak Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Cani koca ise kısa süre içerisinde yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Cihat Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

70 GÜN ÖNCE SÜRPRİZ EVLENME TEKLİFİ

Cihat Y.'nin 10 yerinden bıçakladığı hamile eşine 14 Ağustos tarihinde arkadaşlarıyla yaptığı organizasyonla sürpriz bir şekilde evlenme teklif ettiği öğrenildi. Gizem Y.’nin evlenme teklifi alınca çok şaşırdığı ve Cihat Y.’ye sarıldığı görüldü. Çift, o gün sosyal medyada mutluluk pozlarını da paylaştı. Henüz nikahları kıyılalı 10 gün olan çiftin bu süre içinde boşanma aşamasına geldikleri iddia edildi. Eşi tarafından 10 yerinden bıçaklanan Gizem Y. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde tedavi altına alındı.

KIZ İSTEME GÖRÜNTÜLERİ DE ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde Gizem Y.’yi ailesinden istemeye giden cani koca, içtiği baharatlı ve tuzlu kahveyi içerken çekilen görüntüyü sosyal medya hesabından da paylaşarak, ‘Elinden zehir olsa içerim hatun’ yazdı. Bu günden yaklaşık 20 gün sonra Cihat Y. hamile eşini 10 yerinden bıçakladı. Cihat Y.’nin annesi Nergis Y. ise gelininin hamile olması nedeniyle nikahı 10 gün önce kıydıklarını, ancak düğünü ileri bir tarihte yapacaklarını söyledi. Nergis Y. tartışmanın gelinin bebeği aldırmak istemesi nedeniyle çıktığını iddia etti.