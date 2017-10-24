Söz dizisi 18. bölüm ile dün akşam yine izlenme rekorları kırdı. Üsteğmen Yavuz, Bahar’a babasını öldürdüğünü söyleyebildi mi? Ölümden dönen, ancak kendisinin başına gelenlerin sorumlusunun babası olduğundan habersiz olan Bahar, gerçekleri öğrenecek mi? Söz Dizisi Son Bölümde neler yaşandı? Söz dizisi 18. bölümün ardından, Söz 19. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı mı?

Star Tv’de ekranlara gelen asker dizisi Söz 18. bölüm ile dün akşam yine hayranların ekran başına kilitledi. Üsteğmen Yazvuz, Büyük Bey’i öldürdü. Ancak, aşık olduğunu anladığı Bahar’a babasını öldürdüğünü nasıl söyleyeceğini ve her şeyi ona nasıl anlatacağını düşündükçe çılgına döndü. Peki, Söz Dizisi Son Bölümde Bahar gerçekleri öğrendi mi?

SÖZ DİZİSİ 18. SON BÖLÜM ÖZETİ

Bahar, hastanede tedavi altına alınırken, babası ise Yavuz ve timinin elinden kaçtı. Ancak Büyük Bey’i yakalayan Yavuz, onu vurmak zorunda kaldı. Bu durumu Bahar’a nasıl açıklayacağını düşünürken, olayı istihbarat başka şekilde kapatmaya karar verdi. Bahar, babasının ölüm haberi ile yıkılırken, onu teselli etmek ise yine Yavuz’a düştü. Diğer yandan Ateş ve Nazlı aşkını komutan öğrendi. Nazlı, İstanbul’a bir müzik okuluna gönderilirken, Ateş ise adeta sürgün edildi. İki aşık bu haberler ile büyük bir şok yaşadı. Eylem ve Avcı arasında da sular bir türlü durulmuyor. Aynı adamı kovalayan iki aşık burada da karşı karşıya geldi. Eylem, büyük bir oyuna düştü ve bombayı kendi eli ile patlattı. Diğer yandan Yavuz ve timi baskına uğrayan üs bölgesine giderek yardım etti. Tugay komutanını kurtardıklarını düşünürken, Agah son kozunu oynadı ve komutan şehit düştü.

SÖZ 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Nefes kesen son bölümün ardından izleyenler, Söz 19. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtını aramaya başladı. Henüz dizinini yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Fragman Star Tv’de yayınlandıktan sonra haberimizden sizlerle de paylaşacağız.