Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin, Medipol Başakşehir ile Süper Lig'de oynadıkları maçta hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Caner Erkin, sözleri için hem maçın hakemi Mete Kalkavan’dan hem de sporseverlerden özür diledi.

Beşiktaş’ta forma giyen Milli futbolcu Caner Erkin, takımının Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada, hakem Mete Kalkavan’a yönelik sarf ettiği sözlere ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak özür diledi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Yıldız futbolcu açıklamasında, maç sırasında kendisine yakışmayan davranışlar sergilediğini belirterek, öncelikle Beşiktaş taraftarında, ardından tüm hakem camiasından ve futbolseverlerden iyi niyeti ile özür dilediğini belirtti. Maç sırasında her zaman ter döktüğü formanın hakkını vermeye çalıştığını ve kazanma hırsı ile hareket ettiğini belirten Caner Erkin, her şeyden önce verdiği görüntünün giydiği forma ile örtüşmediğini söyledi. Beşiktaş duruşuna yakışan şekilde, bundan sonra da aynı hırs ve arzu ile yoluna devam edeceğini söyleyen Erkin, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını söyledi.

CANER ERKİN KİMDİR?

Caner Erkin, Balıkesir’in Edremit ilçesinde 4 Ekim 1988 tarihinde dünyaya gelmiştir. Edremit Kolej Spor’da 2001 yılında amatör olarak futbol kariyerine başlayan Caner Erkin, daha sonra Vestel Manisaspor’a transfer olmuştur. 2007-2008 sezonunda Caner Erkin, 4 milyon dolar karşılığından Rusya'nın köklü futbol kulüplerinden CSKA Moskova ile anlaştı. 31 Ağustos 2009 tarihinde Galatasaray, Caner Erkin’i 1 yıllığına CSKA Moskova takımından kiralık olarak aldı. 30 Haziran 2010 tarihinde Fenerbahçe ile anlaşan Caner Erkin, son olarak Beşiktaş’a transfer oldu.