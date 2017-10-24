FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Atilla Taş tahliye oldu. Atilla Taş ile birlikte aynı soruşturma kapsamında cezaevinde bulunan Murat Aksoy ve Davut Aydın’ın da tahliye olduğu belirtildi.

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ardından tutuklanan şarkıcı Atilla Taş bu akşam tahliye oldu. Aynı davada yargılanan gazeteci Murat Aksoy ve Davut Aydın’ın da tahliye edilmesine karar verilen davanın bir sonraki duruşması, 4 Aralık 2017 tarihine ertelendi.

DAVADA 23 TUTUKLU SANIK DAHA BULUNUYOR

Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da aralarında bulunduğu Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" suçlarından açılan davada 23’ü tutuklu 29 sanık bulunuyor. Duruşma savcısı bugün görülen davada Atilla Taş ve Murat Aksoy'un tahliyelerini istedi.

ATİLLA TAŞ, MURAT AKSOY VE DAVUT AYDIN TAHLİYE EDİLDİ

Duruşma bugün İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 29 sanık hakkında, Bank Asya'da hesabının bulunup bulunmadığı ve hesabının var ise örgüt talimatı sonrasında şüpheli bir durumun olup olmadığına ilişkin raporun yanı sıra bazı sanıkların ByLock serverlarına erişimiyle ilgili raporlar okundu. Daha sonra sanıklardan bu raporlar hakkında beyanları soruldu. Sanık avukatları bu beyanların ardından savunmalarını yaparak, sanıkların tahliyelerini talep etti. Duruşma savcısı da sanık avukatlarının savunmasının ardından görüşünü belirterek, Atilla Taş ve Murat Aksoy'un tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti ise savcının talebini yerinde görerek Atilla Taş, Murat Aksoy ve Davut Aydın'ın tahliyesine karar verdi.