CERN’deki bilim insanları yaptıkları açıklama ile şaşkına çevirdi. Bilim insanlarına göre evren aslında hiç var olmamalıydı. Bilim insanları, evrenin oluşumu sırasında bulunan eşit miktardaki madde ve anti-madde arasında hiçbir fark bulamadı. Yani bilim insanlarına göre bu ikisinin birbirini yok etmesi gerekiyordu. Peki, evren nasıl var oldu?

Bilim insanları yaptıkları açıklama ile şok etkisi yarattı. Bu açıklamaya göre, evren oluşurken kendisini yok etmeliydi. Yani evrenin şu an var olmaması gerekiyordu. Peki, ama bu nasıl oldu da gerçekleşmedi. Bu soru şu anda Bilim dünyasından birçok araştırmacı için hala gizemli. Soru ise şu: “Anti madde ve maddenin etkileşimi sonucu yok olması gereken evren neden hala var?”

BİLİM İNSANLARI HALA YANIT BULMAYA ÇALIŞIYOR

Bilim dünyasına göre Madde ve anti-madde simetrik. Yani bu iki maddenin birbirini yok etmesi gerekirdi. Standart modele göre evren oluşurken, eşit miktarda madde ve anti-madde bulunuyordu. İşte anlaşılmayan nokta da bu. Çünkü bu maddenin birbirini yok etmesi gerekirdi. Bilim insanları, CERN’de (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) yapılan deneylerde bir çok farklı olasılık üzerinde duruyor. Ancak, her olasılığı değerlendiren bilim insanları hala madde ve anti-madde arasında ne kütlesel ne elektrik yükü ne de başka bir şeye dair bir fark bulamadıklarından, bu sorunun da yanıtını bulamıyor.