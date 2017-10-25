Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 77. Bölüm ile yine izlenme rekorları kırdı. Salı akşamları reyting sonuçlarına adeta ambargo koyan EDHO 77. bölüm ile nefes kesti. Hızır Ali ve Alpaslan arasında yaşanan kavganın sonuçları, Çakırbeyli ailesi için oldukça ağır oldu. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 77. Bölüm özeti ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 78. Bölüm Fragmanı…

ATV’nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 77. Bölüm ile bu akşam ekrana geldi. Her hafta reytingleri altüst eden dizide, bu akşam yine heyecan doruktaydı. Aksiyon dolu yeni bölümün ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 78. Bölüm Fragmanı yayınlandı mı sorusu herkes tarafından merak ediliyor. Peki, EDHO 78. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 77. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yaşar ve Hızır, hain olduklarını anladıkları Nedim’i öldürdü ve evinde örgüte dair bilgilerin olduğu bir bilgisayar buldu. Diğer yandan, Hızır kızının katillerini bulmak için hala kararlı iken, Ekrem hala onu ailesi üzerinden vurmaya çalışmaktadır. Öyle ki, bu kirli oyunun içerisine Ekrem’in kızı da dahil olmuştur. Ekrem’in kızı bir yandan Hızır Ali’ye aşık olduğunu söylerken, diğer yandan da Alpaslan’ı öper. Bu olay Hızır Ali ve Alpaslan arasında sorun olur. O gece ortadan kaybolan Hızır Ali’yi ertesi gün Ekrem getirir ve kızının odasında yakaladığını söyleyerek açıkça Hızır Reis’i oğlunu öldürmekle tehdit eder. Hızır Reis ise asla altta kalmaz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 78. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 77. Bölüm izleyicinden tam not alırken, hemen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 78. Bölüm Fragmanı yayınlandı mı sorusu sorulmaya başlandı. Henüz, EDHO yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. ATV’de yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sizlerle de paylaşacağız.