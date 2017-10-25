Kapalıçarşı Çeyrek Altın Fiyatları 25 Ekim 2017 Çarşamba günü ne kadar oldu? 25 Ekim 2017 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın bugün kaç para? Altın piyasasında son durum ne? İşte, 25 Ekim 2017 Çarşamba günü altın piyasasında yaşanan son gelişmeler…

25 Ekim 2017 altın fiyatları ne kadar oldu sorusu yatırımcılar tarafından çok merak ediliyor. Bugün altında hafif kıpırdamalar var. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları son günlerde oldukça durgun seyrediyor. Önemli bir artış ya da azalma yaşanmasa da güncel altın fiyatları her zaman yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Peki, 25 Ekim 2017 gram altın kaç para? Çeyrek altın bugün ne kadar? İşte, 25 Ekim 2017 güncel altın fiyatları…

ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Hediye ya da yatırım olarak altını tercih edenler, altın fiyatlarını ilgi ile takip ediyor. Altın almak isteyenler için biz de site olarak güncel altın fiyatlarını araştırdık. Altın, bu ay yatırımcısının yüzünü bir hayli güldürdü. Fakat ayın ilk haftasında altında yaşanan sert çıkış, hediyelik altın almak isteyenlerin elini bir nevi yaktı. Altın Ekim ayının ilk haftasında rekor üstüne rekor kırsa da son günlerde oldukça durgun seyrediyor. Güncel altın fiyatlarında son durum ise şu şekilde; Gram altın bugün 152,92 lira alış, 152,93 lira satış fiyatı ile işlem gördü. Çeyrek altın ise 244,48 lira alış, 250,59 liradan işlem görüyor. Yarım altının ise bugün alış fiyatı 488,96 lira, satış fiyatı ise 501,19 lira oldu. 25 Ekim 2017 Kapalıçarşı’da Cumhuriyet altını 1006,93 lira alış, 1022,15 lira satış fiyatı ile işlem gördü.