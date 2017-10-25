Trabzon’un Maçka ilçesinde 15 Yaşındaki Eren Bülbül ve jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, PKK’lı teröristler tarafından şehit edilmişti. Eren Bülbül’ü öldüren o hainler, Giresun'da yakalandı.

Trabzon'un Maçka İlçesi'nde geçtiğimiz aylarda, PKK’lı teröristlerin hırsızlık yaptığı evi jandarmaya göstermek için giden Eren Bülbül ve beraberindekilere PKK’lı teröristler pusu kurmuş, saldırıda 15 yaşındaki Eren Bülbül ile jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik şehit düşmüştü. Bugün Giresun’da yakalanan bir PKK’lı teröristin, Eren Bülbül ve ile jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'i şehit eden hainlerden biri çıktı.

JANDARMANIN OPERASYONU İLE YAKALANDI

Jandarma ekipleri Giresun’un Dereli ilçesinde dün 15.25 sıralarında gelen bir ihbarı değerlendirerek Kulakkaya Yaylası'nda operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 'Aram’ kod adlı PKK'lı terörist Mustafa Tolucan sağ olarak ele geçirildi. Yapılan sorgulama sonucunda geçtiğimiz 11 Ağustos günü Trabzon'un Maçka İlçesi'nde Eren Bülbül ile beraberindeki Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit edildiği hain saldırıda PKK'lı terörist Mustafa Tolucan'ın da olduğu belirlendi.

GİRESUN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN AÇIKLAMA

PKK’lı teröristin yakalanmasına ilişkin, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı da yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, PKK terör örgütü Karadeniz yapılanmasına mensup ‘Aram’ kod adlı Mustafa Tolucan adlı bölücü terör örgütü mensubu hakkında gözaltı kararı verildiği ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Ayrıca bölgede 4 – 5 kişilik daha PKK’lı grubun olduğunun belirlendiği ve teröristlere yönelik operasyonun devam ettiği de belirtildi.

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Jandarmaya terörist ihbarının nasıl geldiğine ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre, PKK’lı terörist Mustafa Tolucan, yaylada başında puşi ve mekap ayakkabı ile dolaşırken bir vatandaş ile karşılaştı ve şantiyede çalışırken işten çıkarıldığını, karnının aç olduğunu söyleyerek yiyecek istedi. Vatandaş da durumdan şüphelenerek, teröristi köy kahvesine götürdü ve jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri köye gelerek PKK’lı teröristi yakaladı. PKK’lı terörist Mustafa Tolucan’ın köy kahvesinde çay içerken çekilen fotoğrafı da ortaya çıktı. Fotğrafın çekilmesinin hemen ardından köye ulaşan Jandarma ekipleri teröristi gözaltına aldı.