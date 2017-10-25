Esra Erol’un programında Berke Kentli ile evlenen, ancak evliliklerinde kısa süre sonra sorunlar başlayan ve boşanma aşamasına gelen Caner Toygar, yıllar sonra eski aşkı Tülin hakkında itirafta bulundu. Caner Toygar, Tülin ile evlenmediğini çok pişman olduğunu, evlenseydi şimdi 15 yaşında çocuğu olacağını söyledi.

Evlilik programlarının tanının damat adayı Caner Toygar’da yıllar sonra gelen itiraf şaşırttı. Geçtiğimiz sezon, Esra Erol'un evlendirme programında Berke Kentli ile dünya evine giren, ardından da şiddet iddiaları ile sık sık gündeme gelen Caner Toygar, boşanma sürecinde zor günler geçiriyor.

“ŞİDDET İDDİALARINI YALANLADI”

Caner Toygar’ın kendisine şiddet uyguladığı iddiası ile şikayetçi olan ve boşanma davası da açan Berke Kentli’nin bu iddiaları Caner Toygar tarafından yalanlanmıştı. Çift sonra barışmış, Berke Kentli bu defa da 'Hayır şiddet yoktu' demişti. Çift kısa süre içinde yeniden ayrıldı ve geçtiğimiz ay da boşanmaya karar verdi. Berke-Caner Toygar çiftinin boşanma davası hala devam ederken, Büyükçekmece 3. Aile Mahkemesi’ne başvuran Berke Toygar’ın eşinden şiddet gördüğünü iddia ederek koruma talep ettiği öğrenildi.

“KEŞKE TÜLİN İLE EVLENSEYDİM”

Yıllar önce başka bir evlilik programında Tülin ile dillere destan bir aşk yaşayan Caner Toygar, Esra Erol’un programına katılarak, Tülin ile evlenmediği için pişman olduğunu söyledi. Evlenselerdi şimdi 15 yaşında çocukları olacağını söyleyen Toygar, Tülin’den helallik de istedi. Tülin’in kendisi hakkında hiç kötü konuşmadığını söyleyen Toygar, şimdi evlendiği kadının kendisine tuzak kurduğunu dile getirdi.